Politie onderzoekt uit de hand gelopen burenruzie

Agenten stelden direct een onderzoek in en hielden in één van de woningen een 35-jarige man uit Rijen aan op verdenking van poging zware mishandeling en de Wet Wapens en Munitie. In zijn woning troffen ze een luchtbuks aan. Het wapen is in beslag genomen. Omdat de verdachte naar alcohol rook, hebben de agenten op grond van de Wet Middelenonderzoek bij Geweldsituaties (WMG) onderzocht of de verdachte onder invloed van alcohol was. Dat bleek zo te zijn (770 ug/l).

De politie heeft diverse getuigen gesproken en zet het onderzoek voort.