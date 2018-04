Snelweg tijdelijk gestremd door verkeersongeval met letsel

Breda / Bavel - De A27 is zaterdag 7 april 2018 rond 18.45 uur ter hoogte van Breda en Bavel, in de rijrichting Eindhoven, korte tijd gestremd geweest vanwege een verkeersongeval. Een 47-jarige vrouw uit Brakel sloeg met haar auto over de kop en raakte daarbij gewond. Ze is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.