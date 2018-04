Terneuzenaar aangehouden voor bedreiging en vernieling politiefiets

Via de portofoon is toen contact gelegd met de andere agenten. Een van de twee mannen die de fiets vernielden, een 31-jarige Terneuzenaar, is aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij vandaag verder gehoord wordt. De agent heeft aangifte gedaan van de vernieling van de dienstfiets en van bedreiging door de twee mannen. De identiteit van de tweede verdachte is bekend, de politie is op zoek naar hem.

Tegen de man is nóg een aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging. Eerder op de avond zou hij een bekende van hem hebben mishandeld door hem met een fles op zijn hoofd te slaan en hem in het gezicht te stompen. Deze man, een 45-jarige Terneuzenaar, zou ook door de 31-jarige man zijn bedreigd. Dit was mogelijk de oorzaak van het opstootje waar de agenten in eerste instantie op af gingen.