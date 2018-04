Vrouw ernstig gewond na hondenbeet door gevaarlijke hond

Vanwege de ernst van het incident, en ook omdat er in het verleden al meerdere bijtincidenten gemeld waren waar deze hond bij betrokken was, is er contact opgenomen met de Officier van Justitie. Die bepaalde dat de hond in beslag genomen moest worden.

Agenten zijn naar de woning gegaan waarvan bekend was dat de hond daar zou moeten thuishoren. Dit betrof een woning in de Bloemenbuurt in Vlissingen. Op het adres troffen de agenten wel de hond, maar niet de eigenaar. Om toegang te krijgen tot de woning werd een deur geforceerd. De hond is met behulp van een vangstok gevangen en overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance. Zij hebben het dier naar een opvangplek in het land gebracht. Op een later tijdstip wordt bepaald wat er verder met de hond gaat gebeuren.