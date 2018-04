Wie weet wat man met ernstig hersenletsel overkwam?

Toen wij zondagochtend op de Hoogstraat in Eindhoven aankwamen, waren de ambulancemedewerkers al druk in de weer met het slachtoffer dat ernstig hersenletsel opliep. De 32-jarige man uit Son en Breugel is overgebracht naar het ziekenhuis en is nog altijd buiten bewustzijn. Het slachtoffer werd door voorbijgangers zwaar gewond op straat aangetroffen, op de Hoogstraat ter hoogte van de Edenstraat. We hebben een aantal getuigen op de locatie gesproken en verklaringen van hen opgenomen en ter plekke de situatie onderzocht. Vooralsnog geeft dat ons geen helder beeld van hetgeen het slachtoffer is overkomen.



Deel informatie

We hebben tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat de man het slachtoffer is van een aanrijding, uitsluiten kunnen we het echter ook niet volledig. Het zou kunnen dat hij het slachtoffer van een mishandeling is geworden. Echter ook andere scenario’s sluiten we niet uit. We willen uiteraard achterhalen wat het slachtoffer overkwam. Wij doen daarom een beroep op iedereen die over informatie beschikt die ons eventueel kan helpen. Hoe klein of onbenullig die informatie misschien ook lijkt, deel het met ons. Heb je iets gezien of gehoord dat hoe dan ook een relatie kan hebben met wat deze 32-jarige man uit Son en Breugel is overkomen? Bel ons dan op 0900-8844 of deel je tip via onderstaand online tipformulier. Blijf je liever anoniem, geef je informatie dan door aan Meld Misdaad Anoniem en bel 0800-7000.