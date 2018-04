Man gewond bij schietincident Den Haag

Rond 23.59 uur kwam bij de politie in Den Haag een melding binnen dat er in een horecagelegenheid, gelegen aan de Laan van Meerdervoort, ter hoogte van de Tasmanstraat, een schietpartij had plaats gevonden. In deze horecagelegenheid troffen agenten een gewonde aan. Deze man is direct vervoerd naar het ziekenhuis, inmiddels is deze man geopereerd en is zijn toestand stabiel. De toedracht tot het schietincident is nog niet bekend. De politie heeft de omgeving van het schietincident afgesloten en een uitgebreid (sporen) onderzoek gedaan. De recherche heeft een groot aantal bezoekers gesproken en uit die verklaringen is een signalement opgemaakt van de mogelijke schutter.