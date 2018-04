Melding burger leidt tot aanhouding dumper drugsafval

Deze zaak laat weer eens zien hoe belangrijk het direct melden is van verdachte omstandigheden aan de politie. Het dumpen van drugsafval is meer dan het illegaal storten van afval. Deze vervuilde grond komt in het oppervlaktewater terecht en is daarmee zwaar vervuilend voor plant en dier. Bent u in natuur –en bosgebied getuige van het dumpen van afval of van verdachte omstandigheden? Belt u dan direct de politie op 112 en geef alle bijzonderheden aan ons door.

2018149852 RV