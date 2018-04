Zaken in Bureau GLD van 11 april

Harreveld, drietal breekt in op klaarlichte dag

Op vrijdagmorgen 19 januari rond 11.15 uur breken drie onbekende mannen in bij een woning aan het Muldershof. Op bewakingsbeelden van een buurtgenoot is te zien dat de drie komen aanrijden in een blauwe personenauto, naar de woning lopen en op hun gemak de voordeur forceren. Wanneer de drie door een passerende buurtgenoot worden aangesproken, gaan ze er meteen vandoor. De drie zijn duidelijk vastgelegd door een bewakingscamera. Wie kent of herkent dit onbekende drietal?

2018030498

Arnhem, man steelt jas en auto

Op zondag 21 januari wordt bij een uitgaansgelegenheid aan de Korenmarkt een jas uit de garderobe gestolen. In de jas zat een uitrijkaartje van een parkeergarage aan de Langstraat en de autosleutel van de jaseigenaar. Op bewakingsbeelden van de parkeergarage is te zien hoe een onbekende man met de auto van het slachtoffer de parkeergarage uitrijdt. Ook is de onbekende man gefilmd bij het afrekenen bij de automaat in de garage. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2018032988

Doetinchem, ondernemer bestolen na phishingmail

Een ondernemer uit Doetinchem ontving op 31 januari een mail van de bank dat hij zijn pinpas moest vervangen. Na het aanklikken van de link kwam de man op de site van de bank (dacht hij) en vulde de gevraagde gegevens in. De mail en de site van de bank bleken echter vals. Korte tijd later bleek er namelijk geld van zijn rekening te zijn gepind en dure goederen te zijn gekocht met de nieuw aangevraagde pinpas. De man die met deze pas pint en de spullen afrekent is echter duidelijk vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent deze onbekende jonge man?

2018062060

Apeldoorn, onbekende stel pint met gestolen pinpas 90-jarige vrouw

Op maandagmiddag 12 februari wordt een 90-jarige vrouw bestolen van haar portemonnee in een winkel in het winkelcentrum de Eglantier. Een onbekende man leidt haar af terwijl een handlangster haar portemonnee wegneemt. De man en vrouw zijn ook te zien op beelden van een supermarkt. Vermoedelijk hebben ze daar de pincode van het slachtoffer afgekeken. Hetzelfde stel wordt korte tijd later ook gefilmd terwijl ze geld van de rekening van het bejaarde slachtoffer pinnen. Wie kent of herkent deze onbekende man en vrouw?

2018066810

Apeldoorn, man zwaargewond bij mishandeling door onbekend duo

Op zaterdagochtend 7 april rond 02.30 uur raakte een 30-jarige man uit Rotterdam ernstig gewond nadat hij door twee onbekende mannen werd mishandeld. Een getuige verklaarde dat de man, die niet meer aanspreekbaar was, door de twee onbekende mannen was mishandeld op de kruising Vosselmanstraat/Hoofdstraat aan de zijde van het Caterplein. Hierna rende het onbekende duo weg in de richting van het Caterplein. Het slachtoffer werd met ernstig hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis. In de uitzending diverse vragen en signalementen van de twee onbekende mannen.

2018147419