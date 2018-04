Getuigen overval op casino gezocht

Rond 12.10 uur kwam een man het casino binnen die geld eiste en aanwezige medewerksters bedreigde. Ook mishandelde hij een van hen. De man maakte een onbekend geldbedrag buit. Na de overval ging hij er op een scooter vandoor. Deze scooter werd korte tijd later in de omgeving aangetroffen.

De overvaller heeft een donkergetinte huidskleur, is 1.80 – 1.85 m lang. Hij droeg een donkere jas, een donkere broek, grijze handschoenen en een zwarte bivakmuts. Hij had een zwarte sporttas met roodaccent bij zich.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek. Hierbij werd een politiehelikopter ingezet, een buurtonderzoek gehouden en een Burgernetactie gestart.

Was u getuige van deze overval of heeft u informatie hierover, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2018148025