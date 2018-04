Man ernstig gewond na steekincident

Mensen werden na een strandfeest via de strandopgang naar de boulevard begeleid. Hier werd het 26-jarige slachtoffer gestoken. Hiervoor werd een 24-jarige man uit Almere aangehouden. De 26-jarige man raakte ernstig gewond en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De 24-jarige verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Haarlem.



De politie heeft al getuigen gesproken maar zou graag met meer mensen in contact willen komen die informatie hebben over het steekincident. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



Eerder die avond, rond 22.30 uur, kreeg de politie een melding dat er op het strandfeest een schot zou zijn gelost. Tot nu toe is echter onduidelijk wat er precies gebeurd is. Dit wordt verder onderzocht.

2018064211