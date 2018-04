Getuigen gezocht van vechtpartij tussen mannen

Een 29-jarige man uit Linschoten liep zaterdag met zijn vriend op de Stationsweg toen zij ter hoogte van de Repelaerstraat plotseling werden aangeroepen door een hen onbekende man. Er werd over en weer wat geroepen waarna de man plotseling uithaalde en de Linschotenaar in het gezicht sloeg. Het slachtoffer sloeg op zijn beurt zijn belager weer terug waarna beide mannen vechtend op de grond vielen. De onbekende man ging er uiteindelijk vandoor. Het slachtoffer deed aangifte op het politiebureau nadat hij in het ziekenhuis zijn letsel liet nakijken.



Signalement

De verdachte was een lichtgetinte man van ongeveer 1.80m lang. Hij wordt geschat tussen 25 en 30 jaar oud en had een baard. Hij was de dag van de ruzie gekleed in een donkere jas met daaronder een wit shirt en een spijkerbroek.



Getuigen

Meerdere mensen zijn getuige geweest van de ruzie, de recherche komt graag met hen in contact. Was u zaterdagmiddag in de omgeving van de Stationsweg en de Repelaerstraat en heeft u iets gezien van deze ruzie. Heeft u mogelijk gezien waar de verdachte naartoe gevlucht is na de ruzie? De recherche van Team Hoefkade is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.