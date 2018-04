Hagenaar (17) overleden na ruzie in horecagelegenheid

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april raakte de 17-jarige Hagenaar gewond toen hij in de horecagelegenheid ruzie kreeg en daarbij beschoten werd. Hij werd zo snel mogelijk vervoerd naar het ziekenhuis en daar behandeld. Maandag 9 april overleed hij ten gevolge van het schietincident.



Een rechercheteam onderzoekt de zaak en is dringend op zoek naar getuigen. De recherche verzoekt iedereen die meer informatie heeft over het schietincident en/of de ruzie die daar aan vooraf ging, contact op te nemen via 0900-8844 of het online tipformulier in te vullen. Anoniem informatie doorgeven kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.