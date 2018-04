Honing, Kinder Bueno en Mentos

De wijkagent fietste in de wijk en zag op de Marterrade drie mannen zitten met vier volle boodschappentassen. Een van de mannen dronk een mixdrankje waarop de wijkagent hem hierover wilde aanspreken. De man probeerde echter het blikje bier onopvallend weg te zetten. Ook probeerde éen van de mannen een half openstaande tas dicht te maken. De wijkagent zag in de tas een groot hoeveelheid honing zitten en vertrouwde dit niet. De mannen gaven op verzoek van de wijkagent hun identiteitsbewijs af en één van hen verklaarde dat de goederen zouden zijn gekocht van een kennis. Deze kennis werd gebeld, maar omdat het gesprek in een andere taal ging vermoedde de wijkagent dat de kennis werd geïnstrueerd door de man. Omdat er ook geen aankoopbewijs van de spullen kon worden getoond wilde de wijkagent de mannen aanhouden.



Bij het in beslag nemen van de mobieltjes ontstond een worsteling. Assistentie was intussen al onderweg waarna de drie mannen van 26, 28 en 30 jaar (woonplaats onbekend) werden aangehouden op verdenking van diefstal danwel heling. Er werden in totaal 180 stuks voedingsmiddelen, waaronder honing, Kinder Bueno, Mentos, blikjes Amigo en Bounty’s, in beslaggenomen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de goederen.