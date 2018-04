Woninginbreker gespot en betrapt

Agenten zagen eerder op de avond de man, een bekende inbreker uit Den Haag, rijden in een auto. Op dat moment besloten agenten hem op afstand te volgen. Korte tijd later zagen agenten dat hij aan het inbreken was in een woning. Daar hielden agenten hem op heterdaad aan, terwijl hij in de woning bezig was. De Hagenaar wordt vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris.