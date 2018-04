Big shoppers met big money in woning Meester Willemstraat

De getuige belde rond half negen ’s avonds met de Politie. Hij had gehoord van een ruzie tussen buurtbewoners in woning. Eén van de mannen had mogelijk een vuurwapen. Reden voor agenten om hier direct op af te gaan. De agenten zagen drie mannen die voldeden aan het signalement. Volgens de procedures die gelden voor verdachten met een vuurwapen, werden de verdachten met getrokken dienstwapen aangehouden, de zogenoemde benaderingstechniek vuurwapen gevaarlijke verdachte (BTGV). Al snel bleken de drie mannen niets met de ruzie mee te maken hebben en werden zij weer vrijgelaten.



Doorzoeking woning

Daarmee was de melding voor de agenten niet af. Om toch de ruziemakers en het mogelijke vuurwapen te vinden, bleven zij in de omgeving van de woning. Na een tijdje zagen zij bij deze woning een man. Agenten hielden, opnieuw met een BTGV, de man aan op verdenking van bedreiging en wapenbezit. Ook doorzochten ze gelijk de woning. Daar vonden agenten boodschappentassen met ruim 100.000 euro aan contanten. In de woning lag ook meer dan een kilo verdovende middelen. Een vuurwapen werd niet gevonden.

De forensische opsporing heeft het geld, verdovende middelen en andere sporen veiliggesteld. Het onderzoek wordt voortgezet. De 20-jarige verdachte zit nog vast.



Tips

Bent u omwonende en heeft u eerder iets gezien dat kan helpen in het onderzoek, laat het ons weten via 0900-8844 of vul onderstaand formulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.