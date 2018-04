Auto ramt garage, bestuurder aangehouden

Agenten zagen tijdens hun surveillance rond 17.00 uur op de Kloosstraat een auto rijden waarvan bekend is dat de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft. De agenten gaven een stopteken en daarop ging de man er met hoge snelheid vandoor. Hij reed enkele rondjes door de wijk. Op de Guido Gazellestraat nam hij de rotonde via de verkeerde kant in de richting van de Dokweg. Op de kruising met de Axelsestraat negeerde hij een rood stoplicht en reed met volle vaart door. Hier kwam de auto in botsing met een andere auto. Hij raakte de macht over het stuur kwijt, ramt een verkeerslicht en kwam tot stilstand tegen een garage. Zijn auto is total loss en de garage bij de woning ontzet. In de auto zat ook een 5-jarig kind. Er raakte niemand gewond.