Drie mannen aangehouden op verdenking van poging inbraak

Toen de situatie onder controle was, bleek dat de man die gepepperd is in huis zat, toen er plotseling drie mannen in zijn woning stonden. Hij heeft de mannen zijn huis uit gejaagd, waarbij één van hen, een 25-jarige Tilburger, gewond raakte. Ook heeft hij de drie kort achtervolgd richting de Korvelseweg. Nadat hij de achtervolging had gestaakt en weer naar huis ging, had hij het idee dat de drie mannen hem volgden. Bij zijn huis aangekomen, heeft hij een knuppel gepakt en is daar mee op de mannen afgegaan. In het tumult dat toen ontstond is de man door de politie bespoten met pepperspray. Hij hoefde hiervoor niet verzorgd te worden. Wel zijn agenten met de verdachte die gewond is geraakt naar het ziekenhuis geweest, waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Daarna is hij, net als de andere twee verdachten, naar het bureau gebracht en in de cel gezet.

De 49-jarige Tilburger heeft aangifte gedaan van poging woninginbraak.

De politie zet het onderzoek naar dit incident vandaag voort en verhoort dan ook de verdachten. Ook gaat de politie nog met het slachtoffer in gesprek om de situatie nader uit te leggen.