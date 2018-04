Man aangehouden voor bedreigen hulpverleners

Bij het arriveren van zowel de politie als de brandweer werd er direct agressief gereageerd door de aanwezigen. De brandweerlieden werden op een dreigende manier benaderd door de bestuurder van de verreiker. Hij dreigde zelfs met de machine op hen in te rijden. Om zijn dreigement kracht bij te zetten draaide hij de machine in de richting van de brandweerlieden en reed hij in hun richting. Een brandweerman kon maar net ontkomen. Hij deed aangifte van poging doodslag. De 60-jarige verdachte is maandagochtend aangehouden en ingesloten voor verhoor. De man heeft zich al eerder agressief opgesteld naar hulpverleners.