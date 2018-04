Materiaal hennepkwekerij in loods gevonden

De politie had informatie en vond in twee zeecontainers onder meer transformators en lampen waarmee men eventueel meerdere hennepkwekerijen kan bouwen. Een politiehond vond in de loods ongeveer 1,5 kilo gedroogde hennep. Daarnaast vonden agenten een stuk of tien patronen voor een vuurwapen. Al het materiaal is in beslag genomen. De politie heeft niemand aangehouden, maar er zal een onderzoek plaatsvinden naar eventuele betrokkenen.