Politie onderzoekt gewapende overval op supermarkt

De politie onderzoekt de overval en verricht onder andere sporen- en buurtonderzoek. Uiteraard komt de politie graag in contact met mensen die voorafgaand aan of na afloop van de overval iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de supermarkt. De overvaller is vermoedelijk een blanke man. Hij droeg donkere kleding en had een bedekt hoofd.

Voor de medewerkers van de winkel die ten tijde van de overval aan het werk waren is slachtofferhulp ingeschakeld.