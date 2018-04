Politie start grootscheeps onderzoek naar schietincident

Ondanks het feit dat er al een aantal buurtbewoners is gehoord, wil de recherche toch graag in contact komen met getuigen. Ook omwonenden die mogelijk in het bezit zijn van beeldmateriaal dat raakvlakken heeft met het incident, kunnen contact opnemen. U kunt uw informatie aan ons melden via 0900 – 8844. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier hieronder invullen.