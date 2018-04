Twee mannen aangehouden na vernieling tijdens burenconflict

Agenten kregen rond 18.20 een melding van een vechtpartij in de Kotterstraat. Ter plekke zien de agenten meerdere personen met elkaar op de vuist gaan. Het was erg onrustig op straat. Agenten zijn tussenbeide gesprongen en hebben een verdere escalatie voorkomen. De aanleiding voor de vechtpartij is vermoedelijk een langslepend burenconflict. Twee mannen zijn aangehouden omdat zij een auto hadden vernield. De 24-jarige verdachte heeft ook een agent bedreigd. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is voorgevallen.