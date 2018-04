Update dodelijk verkeersongeval A58

De bestuurder van dit voertuig is vermoedelijk in de berm beland, heeft een stuurcorrectie gemaakt en daarbij een aantal stenen (kinderkoppen) verloren. De 60-jarige automobilist uit Eindhoven heeft geprobeerd uit te wijken voor deze stenen, waardoor hij in een slip is geraakt. De 55-jarige automobilist uit Eindhoven kon hem niet meer ontwijken en kwam in botsing met hem. De 60-jarige man kwam bij het verkeersongeval om het leven, de 55-jarige man raakte zwaargewond.

De politie is dringend op zoek naar de bestuurder van het eerste, onbekend gebleven, voertuig en komt nog steeds graag in contact met getuigen die meer informatie kunnen geven over het incident van vanochtend. Hebt u informatie? Herkent u de stenen, waren ze wellicht van u afkomstig of naar u onderweg? Bel dan direct de politie via 0900-8844.