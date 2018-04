Zeer ernstig ongeval op de snelweg, politie zoekt eigenaar stenen

Moergestel - In de vroege ochtend van maandag 9 april 2018 rond 05.00 uur is op de A58 ter hoogte van Moergestel een 60-jarige man uit Eindhoven om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Een 55-jarige man uit Eindhoven raakte zwaargewond. Mogelijke oorzaak voor het verkeersongeval zijn enkele grote stenen op de rijbaan die wellicht van een voertuig zijn afgevallen. De A58 richting Tilburg is geheel afgesloten. Het ingesloten verkeer is weggeleid.