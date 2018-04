Derde arrestatie in onderzoek naar gewelddadige woningoverval

In het onderzoek hield de politie eerder al twee mannen (24 en 32 jaar) uit Breda aan. Het gaat om één van de vermoedelijke overvallers en een man die in de voorbereiding van de overval een rol zou hebben gespeeld. Beiden zitten nog altijd vast. Ook een 25-jarige man zou met de zaak te maken hebben gehad. Ook hij was vermoedelijk één van de overvallers. Hij werd in januari 2018 echter dood aangetroffen in een flat in Breda.