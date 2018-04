Twee Ossenaren aangehouden voor zware mishandeling

Beide mannen worden verdacht van een zeer ernstige mishandeling de nacht ervoor in het centrum van Oss. Het slachtoffer, een 39 jarige Ossenaar, werd bij een kroeg nadat hij op de grond terecht was gekomen, hard tegen zijn hoofd geschopt. Hierdoor liep hij, zo bleek achteraf in het ziekenhuis, diverse botbreuken op in zijn gezicht en schedel.

De recherche onderzoekt het incident en roept iedereen op die mogelijk iets heeft gehoord of gezien. Getuigen mogen zich melden via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.