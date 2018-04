Gewapende overval juwelier Venlo in Opsporing Verzocht

In de uitzending zal de politie bewakingsbeelden tonen van de twee overvallers die op de betreffende woensdagochtend net na 10.00 uur de overval pleegde. Ze sloegen een vitrine in en vertrokken per scooter in de richting van de Urbanusweg met onder andere buitgemaakte sieraden. Er raakte niemand gewond. De rode scooter is later teruggevonden aan de Dr. Marie Curiestraat in Venlo.