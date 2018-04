ME-oefening binnenstad Maastricht

Het merendeel van het programma vindt in besloten omgeving plaats. Op donderdag 12 en 19 april zal de binnenstad van Maastricht echter het decor zijn van de ME-oefendagen. Van zo’n 9.00 tot 16.00 uur worden er op beide dagen situaties in scène gezet, waarop het ME-peloton in actie komt. Daarnaast zal op dinsdag 10 en 17 april in de namiddag een oefening in en rondom een winkelcentrum in Maastricht georganiseerd worden. Bezoekers van de stad worden op diverse manieren geïnformeerd over deze oefendagen. Eventuele overlast wordt zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Voor geïnteresseerde pers zijn er op 12 april tevens persmomenten georganiseerd. Aanmelden of meer informatie opvragen kan via mediadesk.limburg@politie.nl.

Trainen in een publieke omgeving is van absolute meerwaarde voor de politie. Politiemensen die deel uitmaken van de training behouden hun bevoegdheden en kunnen worden ingezet voor daadwerkelijke incidenten. De noodnummers van politie, brandweer en ambulance zijn op de hoogte van de oefendagen en staan in directe verbinding met de getrainde eenheden.