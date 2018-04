Piloot onder invloed aangehouden

Schiphol - De Luchtvaartpolitie heeft maandagochtend 9 april op Schiphol een 35-jarige piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij aangehouden. De man was rond 10.00 uur aan boord van het toestel voor een vertrekkende vlucht en had teveel alcoholhoudende drank genuttigd. Het vliegbrevet van de piloot is ingevorderd en hij is met een dagvaarding heengezonden.