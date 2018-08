Politie zoekt getuigen na mishandeling

Het slachtoffer zat als leerlingbestuurder in een lesauto en had haar les er op zitten. Ze parkeerde de lesauto om daar een nieuwe leerling in te laten stappen en zelf achterin te gaan zitten. Tijdens deze manoeuvre zag zij, evenals haar instructeur dat een man en een vrouw op straat het met elkaar aan de stok hadden. Toen de 20-jarige Nijmeegse de auto stilzette stapte de vrouw die zojuist ruzie stond te maken achterin de auto.

De 20-jarige Nijmeegse wilde achterin plaatsnemen en zag dat de vrouw die zojuist was ingestapt, over de achterbank kroop naar de andere zijde van de auto. Daarbij vielen de tas van de rijinstructeur en die van de 20-jarige Nijmeegse uit de auto. Zij ging er vervolgens met de tas van de 20-jarige Nijmeegse vandoor. Het slachtoffer wilde dit voorkomen en kreeg diverse klappen in het gezicht. Vervolgens ging de vrouw er met de tas vandoor.