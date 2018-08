Onderzoek na explosie in volle gang

Maandagavond is het politieonderzoek meteen gestart. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van de drie mannen. Gisteren is er uitgebreid sporenonderzoek in het appartement gedaan. Via moderne technieken is het hele appartement in beeld gebracht. Verder zijn er sporen meegenomen voor verder onderzoek. Er zijn ook twee auto’s in beslag genomen voor onderzoek; vermoedelijk zijn dit de auto’s van twee van de slachtoffers. Het appartement is inmiddels vrijgegeven. De politie heeft nog niet kunnen spreken met de overlevende. Op dit moment kan de politie nog niets zeggen over de rol van deze gewonde man in dit onderzoek; medische zorg staat voorop.