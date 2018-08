Politie zoekt getuigen van wilde achtervolging

Brummen - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft tussen Zutphen en Brummen een wilde achtervolging plaatsgevonden. Aanleiding voor de achtervolging ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Een 44-jarige man uit Zevenaar is in verband met het incident aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart en is opzoek naar getuigen.