Aanhouding na steekpartij

Woensdag 1 augustus rond 01.40 uur kreeg de politie melding dat er een steekpartij had plaatsgevonden op de Prins Bernhardlaan. Daar aangekomen troffen agenten een gewonde 52-jarige vrouw aan. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan haar verwondingen. De aanleiding lang waarschijnlijk in een onderling conflict. Na kort onderzoek werd een 50-jarige Utrechter aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De politie vraagt getuigen en mensen die meer weten over deze zaak om contact op te nemen met 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.