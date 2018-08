Vrouw beroofd van tas

De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek verricht maar is dringend op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of beschikt u op andere wijze over informatie belt u dan met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en/of via M-Online melden. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op Politie.nl.