Juwelier overvallen

Een medewerkster probeerde de overval te voorkomen. Hierna is de verdachte er lopend vandoor gegaan. De man heeft slechts een paar sieraden buitgemaakt.

De medewerkster is bij haar poging om de overval te voorkomen licht gewond geraakt, maar hoeft niet naar het ziekenhuis. Er is geen wapen gezien.

De recherche is op zoek naar een man van ongeveer 30 jaar, getint, kort zwart haar en hij droeg een zwart jack. Opvallend is dat de man een litteken onder zijn linkeroog heeft.

De recherche komt graag in contact met mensen die iets van de overval gezien hebben. U kunt dan bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook, bel dan met 0800-7000.