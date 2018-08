Wijkagent Egmond houdt vrije inloop

Egmond aan Zee - In de maand augustus is de wijkagent van Egmond iedere woensdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur aanwezig in het buurthuis Post aan Zee aan de Voorstraat in Egmond aan Zee. De inwoners van de ‘drie Egmonden’ kunnen hier terecht om zaken met de wijkagent te bespreken en vragen te stellen.