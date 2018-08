Onderzoek na aantreffen gewonde man

Alphen aan den Rijn - Op de Troubadourweg troffen agenten woensdagavond 31 juli omstreeks 19:30 uur een gewonde man aan. De man was betrokken geweest bij een vechtpartij in een woning. Na onderzoek hielden agenten een 22-jarige man uit Bodegraven aan. Ook de gewonde man werd aangehouden, dit was een 53-jarige man uit Nieuwkoop. Dit omdat de toedracht niet duidelijk was. Een 43-jarige vrouw werd vlak na het incident aangehouden, omdat zij het politieonderzoek verstoorde.