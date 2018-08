Man met nepvuurwapen in tram aangehouden

Even daarvoor had de politie een melding gekregen dat in de tram een man met een vuurwapen zou zitten en dat deze man zich agressief gedroeg naar de overige passagiers. Agenten met kogelwerende vesten en met getrokken vuurwapen gingen de tram in en hielden de Hagenaar aan. Bij de fouillering troffen de agenten in zijn broeksband een nepvuurwapen aan dat niet van echt was te onderscheiden. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.