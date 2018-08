Getuigen horen schoten, politie doet onderzoek

Den Haag - Op dinsdagavond 31 juli rond 23:15 meldden getuigen bij de politie dat zij schoten hoorden in de omgeving van de Scheveningseweg en de Duinstraat. Er werden geen gewonden of verdachten aangetroffen in de omgeving. De politie onderzoekt de zaak.