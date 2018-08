Politie zoekt getuigen én beelden van woningoverval Rotterdam

Rond 09.10 uur drongen meerdere mannen een woning aan de Straatweg binnen, zo’n 200 meter ten noorden van de Prins Bernardkade. Mogelijk was een van deze daders als pakketbezorger gekleed. In het huis was op dat moment een bewoonster aanwezig. De mannen gingen er met onbekende buit vandoor en lieten de bewoonster geschrokken én gewond achter. Ze is door ambulancepersoneel nagekeken.



Informatie en beelden welkom

Heeft u de overval zien gebeuren of heeft u de mannen voor of erna nog gezien? Dan hoort de politie dat graag. Om letterlijk in beeld te brengen wat er die ochtend gebeurde, is de politie ook op zoek naar camerabeelden. Met uw informatie en/of beelden kunt u terecht bij de politie Rotterdam via 0900-8844. U kunt uw informatie anoniem kwijt op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.