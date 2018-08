Politie zoekt getuigen van ernstige aanrijding

Het slachtoffer werd aangereden op een voetgangersoversteekplaats op de kruising Bergweg, Zwart Janstraat en de Rodenrijselaan. De automobilist(e) kwam uit de richting van de Schiekade. Nadat de jongeman was aangereden, reed de automobilist door in de richting van de Benthuizerstraat. Het slachtoffer bleef met ernstig hoofdletsel achter.



De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in naar de auto hoorde ook al enkele getuigen. Dit is echter tot nu toe helaas zonder resultaat gebleven. Daarom zoekt de politie naar meer getuigen en naar informatie over de auto. Het zou gaan om een lichtkleurige personenauto (vermoedelijk van het merk Ford) met schade aan de voorzijde.



Bent u getuige geweest en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u informatie over de auto die bij het incident betrokken was, neemt u dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844 of via ‘M’ Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000