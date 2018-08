Aanhouding na negeren stopteken

Agenten kregen afgelopen nacht van de meldkamer de opdracht om naar de Goirlesedijk te gaan omdat er vier koeien over de weg liepen. De politiemensen zagen de bedoelde dieren in tegengestelde richting over de N269 lopen. Ze zagen dat een voorbij rijdende auto de beesten maar net kon ontwijken. De weg is in de nachtelijke uren niet verlicht waardoor de runderen niet of erg laat opgemerkt worden. Vanwege de gevaarlijk situatie werden de Goirlesedijk en de secundaire straat de Tilburgseweg middels pionnen afgesloten. Een 62-jarige Diesenaar was het hier niet mee eens. Hij riep tegen de agente die bij de afzetting stond: ‘Ik moet er door, ik moet naar mijn werk” De politievrouw riep tegen de bestuurder dat hij er niet door kon omdat er koeien op de weg stonden. Hierna riep de automobilist dat hij die wel kon ontwijken. Terwijl de agente nog met beide armen in het geopende portierraam hing, besloot de bestuurder van de auto om te accelereren en weg te rijden. Hierdoor raakte de diender met haar rechterhand en -onderarm de personenauto waardoor ze een tinteling in haar rechterhand voelde. Ze liep een kneuzing op die uitstraalt naar nek en rug. De automobilist werd aangehouden.