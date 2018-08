Politieonderzoek naar twee inbrekers

Tijdens het rechercheonderzoek werden in de auto gestolen spullen aangetroffen, die in verband konden worden gebracht met een inbraak in het Belgische Knokke en een inbraak op 23 juli jl. in een woning in Koewacht. De officier van justitie heeft de auto verbeurd verklaard, wat inhoudt dat de mannen de auto niet meer terugkrijgen, omdat daar een strafbaar feit mee is gepleegd. Het duo is woensdag 1 augustus aan de Rechter-Commissaris voorgeleid, welke besloot dat ze langer vast blijven zitten.