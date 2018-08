Babbeldieven slaan toe in Goirle

De politie raadt aan zorgvuldig te zijn in het toelaten van vreemden in uw woning. Mocht u de persoon toch binnen willen laten, spreek dan een tijdstip af waarbij een bekende van u aanwezig is en geef dit ook aan de persoon bij deur aan. Laat u in geen geval onder druk zetten om de persoon toch direct binnen te laten. Schaam u niet om legitimatie te vragen, als iemand te goeder trouw is, zal men het geen probleem vinden zich te legitimeren. Heeft u ook maar enige twijfel over de persoon en/of het verhaal, laat iemand dan sowieso niet binnen.