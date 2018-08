Grote controle-actie Euregio tegen mobiel banditisme

In de Euregio zien we een toename van mobiel banditisme, gepleegd door met name verdachten uit Oost-Europa. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij.

Als politie willen wij dit een halt toeroepen en laten zien dat dit in het grensgebied niet zomaar gaat. De politie organiseert regelmatig lokale en regionale controles met flexibele interventieteams gericht op deze dadergroepen, met als gevolg een grotere pakkans en een betere informatiepositie. Deze gezamenlijke controle-actie vandaag past perfect in het integraal actieplan tegen mobiel banditisme van de politiediensten in de euregionale driehoek.