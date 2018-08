Getuigen gezocht van gewapende overval

Bent u getuige geweest van de overval of heeft u de verdachte ergens in de omgeving van de Choorstraat gezien en nog niet met de politie gesproken? Meldt u dan bij de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Dit kunt u ook anoniem doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.