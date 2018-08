Omstreeks 04.05 uur werd de politie gebeld door een voorbijganger die brand in de auto had gezien. Toen de brandweer en de politie ter plaatse kwamen, bleek het busje al geheel in brand te staan.

Aangezien de brand in het voertuig bij of in het dashboard is begonnen, bestaat de mogelijkheid van een technisch mankement. De politie sluit brandstichting evenwel niet uit. Technisch onderzoek zal hierover duidelijkheid moeten geven.

Mocht u getuige zijn geweest van de brand in het busje ten tijde van het ontstaan van de brand, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844.

2018155388