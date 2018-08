Cold Casekalender: woningoverval Egmond

De coldcaseteams van de politie doen er alles aan om oude zaken alsnog op te lossen. Daarbij kunnen zij uw hulp goed gebruiken!



Heeft u informatie die bij zou kunnen dragen tot de oplossing van dit misdrijf, weet u wie de verdachten zijn of heeft u anderszins informatie die voor het politie-onderzoek van belang zou kunnen zijn, dan verzoeken wij u om deze informatie met de politie te delen (dat kan ook anoniem). Ook al is het inmiddels bijna 12 jaar geleden dat deze overval plaatsvond, toch kan ook uw informatie van cruciaal belang blijken voor de oplossing van dit misdrijf.



Deel uw informatie s.v.p. met het coldcaseteam in Noord-Holland via telefoonnummer: 0900-8844 of via de mail: coldcase.noord-holland@politie.nl. Wilt u liever anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.