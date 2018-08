Gevaarlijk rijgedrag; politie zoekt getuigen

Een oplettende weggebruiker reed rond 07.00 uur over de A9, ter hoogte van Heemskerk, achter een bestuurder van een blauwe Renault Twingo die beide rijstroken nodig had, met wisselende snelheid reed en voorovergebogen over het stuur zat. De gealarmeerde agenten werden gedirigeerd naar de N205, ter hoogte van Vijfhuizen, en konden hier rond 07.30 uur de bestuurder staande houden. De bestuurder kwam niet goed uit zijn woorden en daarom werd er een speekseltest afgenomen. Hierbij testte hij positief op cocaïne en amfetamine. Van de man is bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs.

Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met getuigen die tussen 07.00 en 07.30 uur de bestuurder van de blauwe Renault Twingo op de A9 links tussen het Kooimeerplein in Alkmaar en het Rottepolderplein in Haarlemmermeer hebben zien rijden. Heeft u gezien dat de bestuurder gevaarlijk rijgedrag vertoonde? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.



2018155429