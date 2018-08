Man aangehouden op verdenking van brandstichting

Die avond, om 19.00 uur bleek er brand te zijn uitgebroken in een hotelkamer in een hotel in Haarlem. De brand kon snel worden geblust. Toch moesten enkele hotelkamers worden ontruimd. Bij een eerste onderzoek bleek en mogelijk sprake te zijn van brandstichting.

Omstreeks 20.15 uur kreeg de politie melding dat er brand zou zijn in een appartement aan de Pelikaanstraat in Heemstede. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen. Enkele andere appartementen moesten tijdelijk worden ontruimd. Ook hier bleek mogelijk sprake van brandstichting.

Uit onderzoek kwam naar voren dat de huurder van de hotelkamer dezelfde persoon was als de bewoner van het appartement. De man kon later op de avond worden aangehouden. Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek door de politie, zal de man vermoedelijk worden beoordeeld door de Geestelijke gezondheidszorg.

2018155272